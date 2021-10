Delitto Lucrezia, proclamato il lutto cittadino

CATANIA – Si svolgerà giovedì il lutto cittadino per Lucrezia Di Prima, uccisa sabato scorso dal fratello. Lo ha comunicato il sindaco di San Giovanni La Punta Nino Bellia in una nota.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale – si legge nel comunicato – interpretando il diffuso sentimento di dolore dell’intera comunità, per la tragica scomparsa di Lucrezia Di Prima, ritengono opportuno e doveroso esprimere rispetto e vicinanza al dolore della famiglia proclamando il lutto cittadino per la giornata di giovedì 21 ottobre 2021 in occasione della celebrazione dei funerali previsti per le ore 16”.

“Il Sindaco – si legge ancora – ordina l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma nell’arco della giornata del lutto cittadino. Invita tutti i cittadini a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento ai titolari degli esercizi commerciali ricadenti nelle piazze Mangano ed Europa e via Roma (zona centro) e abbassare le saracinesche per 10 minuti in coincidenza delle esequie”.



