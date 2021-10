Meteo Italia, arriva perturbazione atlantica: cosa c’è da sapere

ROMA – Pioggia a partire dalle regioni settentrionali, in arrivo perturbazione atlantica.

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, portera’ nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedi’, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento.

Previsioni Italia

Il sito IlMeteo.it segnala che i precursori del fronte saranno non solo le nebbie sulla Pianura Padana (segno dell’invecchiamento dell’alta pressione), ma anche i venti meridionali più umidi che aumenteranno la nuvolosità su molte regioni. I venti più miti e la nuvolosità più diffusa saranno i responsabili dell’aumento, anche sensibile, delle temperature notturne. Da domani la perturbazione raggiungerà il Nord con le piogge che interesseranno soprattutto i settori alpini, prealpini e la Liguria centro-orientale. Nei giorni successivi le precipitazioni si porteranno al Centro, soprattutto su Marche, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna, mentre nel corso del weekend si estenderanno su alcune regioni del Sud, come Sicilia e Puglia. Nel frattempo al Nord tornerà a ricostituirsi l’alta pressione che riporterà condizioni di tempo nuovamente soleggiato e una ennesima diminuzione delle temperature, specie notturne.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Al Sud sereno o poco nuvoloso con nubi in temporaneo aumento mattutino sulla Sicilia. Nel corso della serata nubi in aumento su Campania, Basilicata e successivamente coste della Calabria. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili. Mari poco mossi, da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia.

Le previsioni al Nord

Al Nord copertura in sensibile generale aumento su gran parte delle regioni con deboli precipitazioni dapprima sull’area Ligure, e poi dal pomeriggio, anche su nord Piemonte, rilievi Lombardi e Friulani. Temperature massime in lieve aumento su valpadana, stazionarie altrove; minime in flessione su Valle d’Aosta e Piemonte. Venti deboli variabili. Mari poco mossi.

Previsioni Centro e Sardegna

Al Centro nuvolosita’ in aumento sulla Toscana con deboli fenomeni sul settore centro settentrionale. Innocue velature sulle restanti regioni e qualche nube temporaneamente piu’ consistente sulla Sardegna meridionale. A fine giornata intensificazione della copertura nuvolosa a partire da ovest. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli. Mari poco mossi, mossi mare e canale di Sardegna.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI