Palermo, indagine sui “bilanci falsi”: le reazioni del mondo della politica

PALERMO – L’indagine sui presunti bilanci falsi che vede tra gli indagati il sindaco Leoluca Orlando scatena le prime reazioni del mondo della politica. Ad aprire le danze è il leader della Lega, Matteo Salvini. “Prima del voto va a manifestare con la Cgil, appena dopo il voto viene indagato. Che stranezze a sinistra… Domani sarò a Palermo per incontrare cittadini e dirigenti della Lega. Orlando? A casa”. Lo scrive, su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini , sull’inchiesta per falso nei bilanci in cui sono indagati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e altre 23 persone, fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali.

Caronia e Gelarda: “Sfiducia subito”

“Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Orlando e delle altre persone indagate dalla procura di Palermo per possibili irregolarità nei bilanci e fino ad allora vale come per tutti la presunzione di innocenza.Ma è evidente che vi è un problema tutto politico nel momento in cui il Comune si avvia al dissesto finanziario ed è già da tempo in totale dissesto funzionale. Lo diciamo da tempo e torniamo a ribadirlo: è ora di votare la sfiducia. Quella sfiducia che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Ma oggi più di prima e in maniera definitva non ci possono più essere mezze misure.O si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e vota la sfiducia o si è contro la città.“ Lo dichiarano il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda e la deputata e Consigliera Marianna Caronia

Ferrandelli: “Urgente seduta di consiglio comunale”

Sono gia’ in commissione Bilancio, questa mattina chiedero’ la convocazione urgente di un consiglio comunale per fare chiarezza su quanto appreso dalla stampa.

Nel solco del garantismo, in attesa che il Sindaco chiarisca nelle opportune sedi, ritengo tuttavia necessarie le sue dimissioni per consentire al consiglio comunale e ad un commissario di poter agire senza il rischio di possibili condizionamenti svolgendo tutte le attività necessarie ad un Comune che gia’ vive una fase delicata di riequilibrio di bilancio. La vicenda diventa ancora più urgente, rafforzando i dubbi da me espressi in piu’ sedi anche istituzionali in questi 5 anni, in vista dell’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, che potrebbe rivelarsi insostenibile. Così Ferrandelli Presidente dell’assemblea di Nazionale di + Europa, a commento di quanto appreso sulla stampa riguardo le indagini che coinvolgono il Sindaco di Palermo e alcuni componenti del consiglio comunale”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli di +Europa.

Figuccia: “Comune parte civile”

“Le accuse al sindaco Orlando, agli assessori e ai dirigenti di Palazzo delle Aquile sono davvero molto gravi. Se è vero che le schede di previsione venivano sovrastimate persino da pubblici ufficiali siamo davvero alla frutta. I bilanci approvati in questo caso sarebbero completamente fuorvianti e le ricadute sull’intera macchina comunale sarebbero enormi, così come pure sulle partecipate”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo. “Naturalmente – aggiunge – saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ma di certo siamo di fronte ad un vero e proprio macigno sul quale è necessario fare luce al più presto. Tanto per cominciare, il sindaco, considerato che ha a cuore la difesa della legalità, deve immediatamente dare mandato all’avvocatura comunale affinché il Comune si costituisca parte civile nel processo. Ma, quello che è più importante – conclude – lo stesso sindaco dovrebbe prendere l’unica decisione al momento possibile: le dimissioni. Per questo motivo, invito tutti i miei colleghi consiglieri a firmare quella sfiducia che da tempo giace in un cassetto e che adesso deve diventare realtà”.

Santoro: “Il re è nudo”

Il consigliere Stefano Santoro di FdI si affida a una lunga nota. “L’avviso di conclusione delle indagini notificato a Leoluca Orlando per il grave reato di falso in bilancio contestatogli per avere appostato falsi numeri delle entrate e delle uscite inserite nei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mostrano in modo inequivocabile a tutti, anche ai buonisti e a quei politici che fingevano di non accorgersene, l’incapacità amministrativa del Sindaco di Palermo e la spregiudicatezza politica con cui egli ha operato, credendosi impunibile. Oggi il re e’ nudo! I fatti sono di una gravità inaudita e vanno considerati unitariamente alla grave situazione di dissesto funzionale in cui versa il Comune di Palermo da anni, con un buco di bilancio di 80 milioni di euro, (salvo che il buco non sia più grande, alla luce dell’ indagine appena conclusa”, si legge. “Le condotte criminose sono ovviamente contestate al primo cittadino, all’assessore al bilancio, ma le responsabilità politiche sono anche dei consiglieri comunali e dei partiti che hanno fatto da “stampella” in questi anni a Orlando.Tra i corresponsabili di questo disastro amministrativo non vanno annoverati soltanto il PD, Italia Viva, Sinistra Comune, ma anche Forza Italia, che capitanata da Gianfranco Micciche’, intento a gozzovigliare nei giorni scorsi a Firenze con Renzi, teorizzando alleanze antitetiche con il centrodestra, ha dato l’ordine al suo gruppo consiliare di non votare la sfiducia a Orlando e di votare la delibera di predissesto, consentendo così all’amministrazione Orlando di andare avanti, di non dichiarare il dissesto finanziario e di preparare la delibera di riequilibrio con tagli ai servizi per i cittadini per 80 milioni di euro”, scrive.

“Oggi il processo penale che sta per essere incardinato nei confronti di Orlando per falso in bilancio disvela scenari ancor più drammatici, cioè tutti gli atti amministrativi e gli impegni di spesa assunti sui bilanci falsificati potrebbero essere nulli e meriterebbero di essere revocati in autotutela dal Consiglio Comunale. A ciò si aggiunga che anche il piano triennale delle opere pubbliche e il prossimo bilancio di previsione della città sono inficiati dai precedenti bilanci ritenuti falsi dagli inquirenti, così come la delibera di riequilibrio per evitare il dissesto finanziario che Orlando dovrà presentare entro i primi di dicembre”, si legge. “Allora rivolgendomi a quei consiglieri comunali che hanno sostenuto fino ad oggi Orlando, dico loro di avere un sussulto di dignità e amore per la città, sottoscrivendo la mozione di sfiducia che l’estate scorsa ho redatto e consegnato ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, i quali sono tra i primi firmatari, poiché e’ ancora possibile sfiduciare Orlando, entro dicembre, poi non sarà più possibile perché la legge esclude la sfiducia negli ultimi sei mesi antecedenti le elezioni comunali. Così i cittadini potrebbero votare ad Aprile 2022 per il nuovo Sindaco e per il nuovo Consiglio Comunale, cancellando il ricordo di Orlando e dell’orlandismo”, conclude.

Evola: “Chiarezza e cautela”

“Il coinvolgimento ampio di figure politiche e dirigenziali e persino di organismi di controllo, che si sono avvicendati in un arco temporale lungo impongono cautela e chiarezza. In questi anni i bilanci del nostro Comune sono passati al pettine stretto della Corte dei Conti che non ha contestato falsi di bilancio, ma ha rilevato sempre enormi criticità soprattutto nella riscossione. Riteniamo fondamentale che possano essere chiariti nel più breve tempo possibile tutti i contorni di questa vicenda”. Lo dice Barbara Evola, capogruppo Sinistra Comune e presidente Commissione Bilancio al Comune di Palermo.

Forza Italia: “Parliamone in consiglio”

“Questa vicenda sul falso in bilancio è molto preoccupante, perché riguarda la già precaria tenuta finanziaria del Comune. Per questo motivo, pur rimanendo garantisti e rispettosi del delicato lavoro della magistratura, il nostro capogruppo Giulio Tantillo stamane ha formalizzato al presidente del consiglio comunale, Totò Orlando, una richiesta di dibattito urgente in Aula”. Così Andrea Mineo, coordinatore cittadino di Forza Italia, commentando l’inchiesta sui bilanci del Comune, che vede indagato anche il primo cittadino.

“Torniamo a ribadire, infine, la linea più volte sostenuta: il sindaco si deve dimettere – ha aggiunto -. Dai rifiuti alla gestione del cimitero, passando per il trasporto urbano: la sua narrazione della città è crollata di fronte ai fatti, ne prenda atto e si dimetta, non c’è più tempo da perdere”, ha concluso Mineo.



