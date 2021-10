Alti e bassi Palermo: “Barbera” da B, in trasferta si soffre

PALERMO – L’andamento, il cammino, del Palermo nel suo secondo campionato di Serie C può esser ben rappresentato da una vera e propria altalena. Risultati, un po’ meno prestazioni, in casa, da lotta alla promozione diretta in Serie B e grande fatica con pochi punti raccolti lontano dal “Barbera”. Un percorso diametralmente opposto: 13 punti racimolati in casa sui 15 disponibili e solamente 3 in trasferta.

Tra le mura amiche la formazione di Filippi acquisisce qualche energia in più e ha un piglio diverso rispetto a quando è impegnata nei campi avversari. Nove reti realizzate e solamente una incassata, con un solo pari per 0-0 contro il Catanzaro. Come i rosanero solamente Monopoli e Paganese hanno ottenuto così tanti punti in casa. Addirittura la capolista Bari (a +8 sul Palermo) ne ha racimolati due in meno, per un totale di 11.

In trasferta, invece, il Palermo soffre, e anche tanto. I soli tre punti raccolti nelle cinque gara disputate sono uno disegno perfetto che rende l’idea di quanto i rosanero soffrano di alti e bassi. Tre pareggi contro Acr Messina, Monterosi e Juve Stabia e due pensanti sconfitte contro Taranto e Turris. Tre soli gol realizzati e ben otto incassati, che fanno del Palermo la quartultima formazione per rendimento in trasferta del girone C di Serie C.

Adesso De Rose e compagni sfideranno, domenica, la Vibonese a Vibo Valentia. Una trasferta nella quale è obbligatorio centrare il primo successo esterno. Sia per proseguire la rincorsa verso le zone alte della classifica, sia per sfatare il tabù trasferta. Il Palermo ha la necessità di scendere dall’altalena per provare a spiccare il volo e iniziare a trovare la giusta continuità di risultati.



