Covid a Villa Sofia, caos nei pronto soccorso

Un tampone positivo e il pronto soccorso di Villa Sofia va in tilt. Un paziente trovato positivo al Covid e il presidio chiuso e sottoposto alla sanificazione stanno provocando disagi. Il paziente è stato isolato nell’area grigia, in attesa di essere trasferito al ‘Cervello’. iL piazzale dell’area d’emergenza è stato pieno di ambulanze e ci sono stati dei momenti di concitazione prima che i mezzi di soccorso fossero dirottati altrove, adesso è vuoto (foto). Ma è stato un weekend impegnativo per quasi tutti i pronto soccorso di Palermo, con affollamenti e problemi.

Pronto soccorso pieni

Dando un’occhiata agli indici di sovraffollamento alle dieci di sera, si capisce che la lunga giornata non è ancora finita. Al pronto soccorso dell’ospedale Civico l’indice di sovraffollamento è del 236 per cento, al pronto soccorso del Policlinico del 152 per cento. Al ‘Buccheri La Ferla’, nell’area d’emergenza, l’indice di sovraffollamento è del 342 per cento. Anche l’ospedale ‘Ingrassia’ è in grande sofferenza.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI