Il Palermo c’è anche in trasferta: Vibonese ko 3-1

Il Palermo scende in campo allo stadio “Luigi Razza” per affrontare la Vibonese nella sfida valida per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale, la squadra guidata da Giacomo Filippi torna alla prova in trasferta per invertire il trend negativo lontano dal “Barbera”. A causa dell’emergenza in difesa, il tecnico dei rosanero opta per la linea a quattro e in mediana affianca due mezzali al regista De Rose. Brunori è l’attaccante titolare.

PRIMO TEMPO

L’arbitro fischia, inizia la sfida. Il Palermo indossa la maglia bianca, la squadra di casa invece ha la consueta casacca rossoblu. Fasi di studio per entrambe le compagini durante i primi minuti dell’incontro. Al minuto numero 8 ci prova Buttaro dalla lunga distanza, pallone altissimo però. Al 13′ arriva il vantaggio della Vibonese! E’ proprio il palermitano Golfo a mette in rete il gol che apre la sfida del “Luigi Razza”: dopo essere scappato sulla corsia mancina, il numero 28 rientra sul destro e mette in mezzo la sfera che non viene toccata da nessuno finendo direttamente alle spalle di un inerme Pelagotti. Altra occasione per la squadra di casa al minuto numero 19 con una parata dell’estremo difensore rosanero che salva il risultato. Al 24′ cross di Almici verso l’area di rigore avversaria, Brunori calcia al volo coordinandosi bene ma non centrando la porta. Al 25′ D’Agostino è costretto a sostituire Vergara con Polidori, il capitano della Vibonese ha un problema fisico.

La sfida prosegue senza particolari occasioni, il Palermo continua a cercare la via del gol del pareggio e la Vibonese si difende cercando di rendersi pericolosa in contropiede. I rosanero provano a impensierire la difesa avversaria con alcuni cross dalle corsie laterali, il forte vento di Vibo Valentia però condiziona diverse giocate, soprattutto quando la sfera viene alzata dal terreno di gioco. Al 46′ i giocatori della Vibonese scambiano bene con il protagonista di questo primo tempo, ovvero Ciccio Golfo. Il numero 28 dei rossoblu riceve la sfera defilato sulla sinistra dell’area di rigore rosanero e calcia in porta di prima intenzione centrando in pieno l’incrocio dei pali. L’arbitro poi ha fermato il gioco per posizione di offside. Poco prima della fine del primo tempo c’è un’occasione d’oro per i rosanero: Silipo supera un difensore avversario con una finta di corpo, calcia in porta a botta sicura e Mengoni sfiora la sfera che sbatte sul palo e torna in area; poco più avanti del dischetto dell’area di rigore arriva Fella che prova a respingere al volo verso la porta sguarnita, ma la palla si alza finendo alta. Dopo questa azione terminano i primi 45 minuti della sfida.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa esce Giron ed entra Valente. Subito dopo arriva il fischio del direttore di gara, inizia il secondo tempo. Al 50′ il Palermo agguanta il pari! Conclusione da fuori area respinta da Mengoni che finisce sui piedi di Fella che questa volta non sbaglia e batte il portiere della Vibonese segnano il gol dell’1-1! Al 52′ esce Almici che cede il posto in campo a Doda. Al 60′ il club rosanero la ribalta! Ancora Fella è rapido e furbo inserendosi in area dopo un liscio del difensore della Vibonese e con la punta del piede calcia battendo Mengoni! Al 61′ doppia sostituzione per i padroni di casa: lasciano il terreno di gioco Golfo e Spina e al loro posto entrano Ngom e Tumbarello. Al 68′ Silipo lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Odjer. Al 74′ occasione per il Palermo con Brunori che supera in velcoità il difesnore avversario ed entra in area di rigore. Il numero 9 dei rosanero però prova ad accentrarsi perdendo la sfera.

Ritmi non altissimi nell’ultima fase della gara. La Vibonese cerca di impostare dalle retrovie ma il Palermo si difende bene e sembra avere la giusta lucidità per gestire la gara. Minuto numero 80, altra grande occasione per i rosanero, Dall’Oglio crossa dalla corsia di destra con Fella che si inserisce benissimo ma non impatta il pallone per mettere a segno la sua tripletta personale. Intanto arrivano altre sostituzioni; per la Vibonese escono Sorrentino e Grillo ed entrano La Ragione e Ciotti. Il Palermo invece manda in campo Soleri che prende il posto di Fella. All’85’ cala il tris Soleri! Cross di Dall’Oglio su calcio piazzato, il numero 27 di testa colpisce la traversa e sulla ribattuta è rapido nell’anticipare tutti e mandare la palla in rete. Minuto 89, La Ragione si inserisce bene in area di rigore e calcia al volo la sfera mandandola troppo alta rispetto alla porta difesa da Pelagotti. Al 90′ il quarto uomo alza il tabellone luminoso, saranno quattro i minuti di recupero. Nell’extra time nulla di rilevante, l’arbitro fischia tre volte! Vibonese-Palermo termina 1-3.

IL TABELLINO

VIBONESE: 1 Mengoni, 2 Mahrous, 5 Risaliti, 6 Gelonese, 7 Grillo (dall’81’ Ciotti), 8 Basso, 10 Spina (dal 61′ Ngom), 20 Mauceri, 21 Vergara (cap.; dal 25′ Polidori), 26 Sorrentino (dall’81’ La Ragione), 28 Golfo (dal 61′ Tumbarello). A disposizione: 22 Marson, 4 Polidori, 9 La Ragione, 11 Ngom, 14 Tumbarello, 15 Bellini, 16 Ciotti, 17 Senesi, 19 Persano, 23 Cicagna, 24 Fomov, 25 Cattaneo. Allenatore: D’Agostino.

PALERMO:1 Pelagotti; 29 Almici (dal 52′ Doda), 25 Buttaro, 79 Lancini, 3 Giron (dal 46′ Valente); 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 10 Silipo (dal 68′ Odjer), 23 Fella (dall’82’ Soleri); 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 16 Mannina, 36 Mauthe, 54 Peretti, 19 Odjer, 30 Valente, 77 Doda, 7 Floriano, 27 Soleri, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

Arbitro: Fiero (Pistoia). Assistenti: Salvalaglio (Legnano) – Del Santo Spataru (Siena). IV ufficiale: Acanfora (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: Golfo (13′), Fella (50′, 60′), Soleri (85′).

NOTE: Ammoniti: Luperini, Buttaro, Lancini, Basso.



