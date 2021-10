Covid, in Europa cresce la curva dei positivi: paura all’Est

Boom di contagi in Russia. In Romania situazione "catastrofica"

ROMA – Il Covid torna a far paura. Aumentano i contagi in tutta Europa, soprattutto in Romania, dove la situazione sembra essere fuori controllo. Anche in Germania il virus corre veloce, mentre in Italia e Francia la situazione sembra essere sotto controllo. Almeno per il momento.

I Paesi a rischio

Situazione diversa a Londra che paga la politica del ‘liberi tutti’ del premier Boris Johnson. A pesare è soprattutto il numero di non vaccinati. Nei paesi in cui la copertura vaccinale è consistente, la pandemia sembra essere sotto controllo, mentre dilaga nelle nazioni in cui la popolazione ha una scarsa copertura vaccinale. Dinamica simile in Olanda, che ha uno dei tassi di infezione in più rapida crescita in Europa: a settembre sono state eliminate quasi tutte le restrizioni, incluso il distanziamento.

In Romania, penultimo Paese Ue per numero di vaccinati, dilagano contagi e morti. I posti in Terapia intensiva sono tutti occupati e si preannunciano nuove restrizioni anti Covid. Da ieri scuole chiuse, obbligo di Green pass anche nei centri commerciali, nei negozi e per uscire di notte.

Si torna a viaggiare

In Israele, dopo venti mesi di chiusura, i turisti posso tornare a viaggiare. Ma non tutti: bisogna essere vaccinati o guariti dal Covid e non possono essere passati più di sei mesi dalla seconda dose o dal certificato di recupero. Il Paese ha anticipato tutti gli altri sulla terza dose.



