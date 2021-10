Scordia, la Finanza impegnata nelle ricerche

SCORDIA – Nell’agrumeto di Scordia dove ieri è stato ritrovato il 67enne ucciso dalla furia del maltempo stamattina è arrivato Asia, pastore tedesco della Guardia di Finanza specializzato nelle ricerche di persone. Abituato ad operare tra valanghe e macerie è al lavoro con il suo ‘conduttore’ per ritrovare Angela, la moglie della vittima. La squadra Sagf delle fiamme gialle di Nicolosi è composta da 5 uomini. La zona battuta è molto vasta. E le condizioni meteo non rendono facili le operazioni. Sono arrivati da Ragusa e Catania tecnici specializzati in questo tipo di ricerche che stanno operando con le varie squadre del soccorso alpino e speleologico dei Vigili del Fuoco e Carabinieri. In campo anche l Protezione Civile. Una vera e propria macchina a cui si sono aggiunti anche volontari. Al centro operativo anche familiari della donna che ancora pregano per un miracolo. Ma le ore passano e le speranze si perdono.



