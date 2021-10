Maltempo a Palermo, cosa blocca la rimozione dei detriti

Gli uomini della Rap sono al lavoro da un po’, con un occhio al cielo e uno alla terra che stanno spalando per liberare Mondello – e non solo Mondello – dai detriti del temporale di due settimane fa. Sarà un fine settimana con il maltempo, non sappiamo ancora di che livello. Le previsioni, fino a questo momento, indicherebbero maggiori criticità a Catania e minori a Palermo. Ma le condizioni meteo possono cambiare da un momento all’altro.

Al lavoro per togliere i detriti

Ecco perché la Rap sta intensificando le operazioni di pulizia. “Siamo impegnati dall’inizio della criticità – dice l’amministratore unico, l’ingegnere Girolamo Caruso –. Non ci siamo risparmiati. L’essenziale è mettere le zone in sicurezza. In qualche punto, come in via Grotte e in via Tolomea, abbiamo sistemato il materiale ai bordi della strada. Ora stiamo aspettando la caratterizzazione dei rifiuti per capire come smaltirli e dove conferirli. Abbiamo inviato il rilievo del campione lunedì scorso in laboratorio. Intanto, stiamo togliendo quello che possiamo anche a prescindere dalla caratterizzazione. Le previsioni meteo non sono buone, non si possono mettere le persone a rischio”. Dunque, si sta superando un blocco dovuto a un’analisi che ancora non è pervenuta.

“Siamo preoccupati”

Anche a Palermo si guarda il cielo, in vista del weekend, con un po’ di apprensione. “Stiamo lavorando incessantemente per fare tutto quello che è necessario per fronteggiare, eventualmente, una situazione meteo di emergenza – dice Maria Prestigiacomo, assessore comunale alla Protezione Civile -. Siamo preoccupati. Abbiamo diverse riunioni in corso, non ci faremo trovare impreparati, per quanto possibile”.



