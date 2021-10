Pogliese: “Ringrazio pubblicamente i calciatori del Palermo”

CATANIA – Alcuni calciatori del Palermo si sono recati a Catania per aiutare la città etnea nel momento di difficoltà che sta vivendo a causa dell’alluvione degli ultimi giorni. Il Sindaco della città, Salvatore Pogliese, è intervenuto ai microfoni di “Unica Sport” esprimendo la sua gratitudine nei confronti dei calciatori rosanero.

“Ho accolto con grande soddisfazione questa bellissima iniziativa, fortemente voluta dal Palermo calcio in sinergia con il Catania Calcio. Ieri sera sono stati in trincea a dare una mano ai senza fissa dimora che abbiamo accolto all’intorno del Palasport. E’ stata una bellissima manifestazione, in cui è stata data una mano concretamente alla città e di cui prendo atto con grande soddisfazione. Voglio ringraziarli pubblicamente, è stata una bellissima pagina di solidarietà concreta che voi avete contribuito a scrivere. La rivalità calcistica certamente continuerà ad esistere, come è giusto che sia, ma credo che voi oggi abbiate dato una bellissima dimostrazione di vicinanza alla città di Catania massacrata da questa emergenza climatica”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI