La zona di Siracusa resta la più colpita dal ciclone Apollo. La situazione è drammatica, ma se le previsioni saranno rispettate nelle prossime ore ci dovrebbe essere un miglioramento. Lo dice all’AdnKronos il previsore meteo Sicilia dell’Aeronautica a Sigonella, Marcello Consolo.

”Nella zona di Siracusa la situazione è critica, drammatica, con vento forte e precipitazioni copiose ma poi fortunatamente, fra qualche ora non oltre le ore 16 – dice Consolo – la situazione andrà a scemare con il fenomeno che scivolerà sempre più verso il basso Jonio per andare a ‘morire’ sulle coste libiche. Ci aspettiamo ancora per qualche ora venti forti su Siracusa con precipitazioni copiose almeno sino alle ore 14”.

L’esperto traccia la rotta: ”L’occhio del ciclone anziché procedere verso nord ha avuto una retroattività, tornando indietro ‘scaricandosi’ sul mare e con il richiamo di aria calda e flussi africani molto umidi si è centrato sulla parte siracusana e li sta scaricando la sua parte finale di energia”.

”Sin da adesso – evidenzia Consolo – la quantità di precipitazioni rispetto a quelle avvenute su Catania pochi giorni fa, sono un quarto, circa 200 millimetri di pioggia ma sull’entità dei danni – precisa- non posso sapere quali e quanti saranno anche se il vento sul siracusano è veramente forte tanto da raggiungere gli 80-90 km orari capaci di sdradicare alberi e distruggere quasi la qualsiasi cosa”.

Consolo, infine, ribadisce che nelle prossime ore ci sarà un miglioramento: ”Fortunatamente tra qualche ora il vento calerà di intensità così come le precipitazioni si ridurranno”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI