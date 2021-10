Siracusa: esondazioni e strade chiuse, salvata una famiglia VIDEO

Allagamenti e strade interrotte in tutta la provincia di Siracusa per il maltempo che sta imperversando da ieri sera. La pioggia cade con intensità su tutto il territorio e le previsioni sono in peggioramento. L’invito della Prefettura è limitare al massimo gli spostamenti da e per i luoghi di lavoro. Questa mattina massimo stato di allerta. Augusta è isolata, perché gli ingressi della città sono bloccati per allagamenti in entrata ed in uscita e non è possibile intervenire al momento con le pompe idrovore. Per poter accedere alla città è necessario usare strade alternative. Sempre ad Augusta gran parte delle strade del centro sono impraticabili, come il lungomare Granatello. E’ esondato il torrente Porcaria nella zona di Brucoli. SEGUI LA DIRETTA

Scantinato dell’ospedale allagato

Si è allagato uno scantinato dell’ospedale di Avola e sul posto stanno operando volontari della Misericordia di Avola con un’idrovora per lo svuotamento dall’acqua. L’autostrada per Catania è interrotta all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro in entrambe le direzioni e quindi uscita obbligatoria allo svincolo Melilli per chi procede da Catania verso Siracusa o uscita Priolo sud per chi da Siracusa va verso Catania. Viabilità provinciale in crisi: interrotte alcune strade provinciali come la 36, Solarino-Priolo, con massi sulla carreggiata per un costone roccioso che ha ceduto e allagamenti, la provinciale 90 e la provinciale 5 nella zona montana, o la provinciale 14 in direzione Canicattini dove c’è un albero caduto in strada. Anche a Siracusa diverse strade sono bloccate per allagamenti: via Ermocrate, la Targia (ingresso nord della città), e nella zona dei Pantanelli. E il vento, che soffia con raffiche da 64 chilometri orari, ha portato diversi grossi rami in strada.

A Siracusa una famiglia, rimasta isolata per gli allagamenti nella zona dei Pantanelli, è stata soccorsa con un gommone dai volontari della Protezione civile. Gli uffici comunali stanno inoltre predisponendo il trasferimento di 25 ospiti di un resort nella zona balneare dell’Arenella. Alcune abitazioni al pianterreno nella zona della Borgata sono allagate. Sono state chiuse numerose strade: l’ingresso nord della città (Targia), viale Epipoli, strada Tremmilia, zona Pantanelli, via Ermocrate e viale Regina Margherita. Ha esondato il torrente Mortellaro e la strada Ognina-Fontane Bianche è chiusa. Almeno cinque gli interventi per alberi caduti. La Protezione civile monitora la situazione dei fiumi Ciane e Anapo.

Danni e disagi

Strade provinciali chiuse al traffico e per allagamenti, fiume Anapo ingrossato e torrenti tracimati nel Siracusano a causa dell’uragano Apollo, che ha isolato Augusta ed a Siracusa ha provocato l’allagamento del Viale Ermocrate e ad Avola l’allagamento del piazzale dell’ospedale. Le criticità vengono segnalate dalla Protezione Civile. Impossibile passare inoltre sulla Sp14 Canicattini direzione Siracusa per la caduta di un albero che si sta provvedendo a rimuovere. Criticità vengono segnalate anche lungo la Strada Provinciale 4 – Avola Antica. A percorrenza ridotta perché allagata la Strada Provinciale 36 Solarino- Priolo. La Strada provinciale 36 Solarino – Diddino è a limitata percorrenza per la caduta di un costone roccioso ceduto. A ridotta percorrenza anche la Strada Provinciale Diddino – Floridia. Diversi allagamenti riguardano le ferrovie tra Priolo – Augusta, Siracusa – Modica e al momento i treni sono sospesi. Ad Augusta inoltre il torrente Porcaria è esondato ed il Villaggio Gisira è isolato. La Strada provinciale Sp 47 Carlentini-Agnone Bagni è interessata da frane di muri prospicienti la sede stradale. Criticità anche a Melilli, il cui ingresso al centro non è percorribile. -Nella Strada provinciale 10 Lentini-Francofonte non è transitabile per diverse frane, compreso il cedimento di parte della sede stradale; a Priolo Gargallo, in contrada Spatinelli un torrente ha superato l’argine ed è in atto un intervento con una ruspa; non transitabile anche la Strada Provinciale 91 (zona nord) che collega la Sp 10 con la SS 194.

“Grazie all’attivazione del Centro di coordinamento dei soccorsi coordinato dal prefetto, siamo riusciti a garantire un presidio costante di sicurezza su tutto il territorio provinciale, sperando che la situazione possa migliorare. Nei prossimi giorni faremo la conta dei danni che immagino saranno ingenti sia per il patrimonio pubblico che per il tessuto produttivo”. Così all’ANSA il sindaco di Siracusa Francesco Italia. “Siamo impegnati da ieri alle 15 e soprattutto – aggiunge Italia – dalle prime ore di stamattina per limitare i danni di questo evento calamitoso e mettere in sicurezza le persone e le cose. C’è un presidio costante della polizia municipale, dei vigili del fuoco, della protezione civile locale, della polizia stradale, di tutte le istituzioni interessate sul territorio che ci ha consentito che il fenomeno non comportasse fino ad ora danni più gravi. I presìdi ci hanno permesso di inibire tratti di strada prima ancora che fossero evidenti allagamenti ed esondazioni. Manteniamo grande attenzione su quello che sta avvenendo – sottolinea il sindaco di Siracusa – e continuiamo a chiedere alla popolazione di restare a casa e avere atteggiamenti di prudenza fino a quando questa situazione non sarà cessata”.