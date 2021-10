Catania ancora blindata: chiusi cimiteri, negozi aprono alle 14

CATANIA – Molti si erano già organizzati per poter andare oggi al cimitero in vista delle celebrazione dei defunti. Ma l’allerta rossa ha scombinato i piani. Infatti, anche oggi resteranno chiusi i cimiteri, oltre i parchi, i giardini, i musei, i mercati, gli impianti sportivi. E principalmente le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura è contenuta nell’ordinanza del sindaco Salvo Pogliese emanata ieri a conclusione di una lunga riunione che si è svolta in Prefettura per un’attenta valutazione del nuovo Bollettino Meteo codice “Rosso”.

Apertura posticipata delle attività

Nell’ordinanza inoltre è prevista “l’apertura posticipata delle attività commerciali dalle ore 14.00 ad eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande”.

“Le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano,- si legge nell’ordinanza – infatti ancora uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale e pertanto si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative idonee a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali, nonché a rendere maggiormente praticabili le arterie urbane”.

Ecco i contenuti dell’ordinanza

Ecco le indicazioni riportate nel provvedimento sindacale: chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune di Catania; apertura posticipata delle attività commerciali a partire dalle ore 14.00 ad eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; divieto dello svolgimento di qualunque attività commerciale nelle aree mercatali all’aperto;chiusura degli impianti sportivi all’aperto; chiusura dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme; chiusura del Giardino Bellini e di tutti i Parchi Comunali; chiusura dei siti museali.

Prescrizioni e raccomandazioni

L’ordinanza fornisce precise prescrizioni e raccomandazioni anche ai cittadini che non possono transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento, di stare lontano da alberi e strutture precarie e impianti pubblicitari. Alle imprese si richiede di controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.

L’appello di Pogliese

Poglise infine lancia un appello: “Muovetevi da casa solo per ragioni di indifferibili necessità”. Consiglio che il sindaco si sente di dare ricordando le tre vittime del maltempo dei giorni scorsi. Una tragedia che sarà difficile da dimenticare.

In piazza Teatro Massimo intanto continua ad essere allestito il presidio avanzato dei Vigili del Fuoco, dove ci sono uomini e mezzi pronti ad intervenire in caso di emergenza.



