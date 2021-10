Meteo in Sicilia, dopo l’uragano arriva la tempesta ‘Poppea’

Annunciata come la 'tempesta di Halloween', colpirà l'Isola nelle prossime ore

Il maltempo resta in agguato in tutta Italia. Domani è atteso l’arrivo di ‘Poppea’, intensa perturbazione atlantica che si presenterà sotto forma di tempesta. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dopo un sabato ancora piovoso per Sicilia e Calabria ioniche, al Nordovest avanzeranno le prime nubi cariche di piogge su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria.

La ‘tempesta di Halloween’

‘Poppea’, annunciata come la tempesta di Halloween, avanzerà gradualmente verso la penisola, portando piogge sempre più diffuse su Nordovest, Sardegna e Sicilia (già flagellata dal passaggio del ciclone Apollo), per poi toccare le coste laziali. Soffieranno venti meridionali sia di scirocco e sia di libeccio. LEGGI ANCHE: Morte e distruzione in Sicilia, il ciclone arretra

Temporali di forte intensità

Ma ecco le previsioni nel dettaglio sull’Isola: al mattino maltempo su Sicilia centrorientale con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità; seguirà una graduale attenuazione dei fenomeni. Nubi anche compatte sulle rimanenti aree dell’Isola e prevalente soleggiamento sul restante Meridione, salvo annuvolamenti sparsi. Temperature in prevalenza stazionarie. Venti moderati orientali con ulteriori rinforzi fino metà giornata su Sicilia orientale, moderati settentrionali sul resto dell’isola, in lenta diminuzione ovunque. Mari da poco mossi a mossi.

