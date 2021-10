Orlando al Pride: “Senato, scritta una pagina nera del Paese”

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, insieme ai componenti della Giunta, ha preso parte al corteo del Palermo Pride partito oggi pomeriggio al Foro Italico.

Il primo cittadino ha rivolto il suo messaggio in difesa dei diritti dei cittadini che, a causa della bocciatura del ddl Zan non saranno, almeno per il momento, riconosciuti: “Questa è la Palermo dei diritti che si rivolge all’Italia dei diritti negati – ha dichiarato Orlando -. La bocciatura al Senato del ddl Zan è un atto eversivo che viola i principi della nostra Costituzione“.

“Il Parlamento ha scritto una pagina nera della vita del nostro paese che fa fare un salto indietro rispetto ad un cammino che la città di Palermo, invece, continua. E la partecipazione di tanti cittadini in questa iniziativa – ha concluso il sindaco – è il segno di una città che lotta e sempre continuerà a farlo per il rispetto di tutti i diritti“.



