Costa: “Palermo Pride senza cautele: è inaccettabile”

“Guardi, io non ho niente contro il Palermo Pride e mi sembra perfino assurdo specificarlo, perché suona male con me stesso e con la mia storia di uomo di sinistra, non di centrosinistra, proprio di sinistra. Sono per i diritti civili, a favore delle rivendicazioni, quella manifestazione è sacrosanta e ci mancherebbe. Ma dobbiamo essere prudenti, perché il Covid è subdolo, terribile, cattivo. Non si possono accettare gli assembramenti senza mascherine e senza precauzioni. E di mascherine ne ho viste poche”.

Il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid nella Città metropolitana di Palermo, ha un diavolo per capello. E la preoccupazione di farsi capire bene, di non essere preso, cioè, per un arcigno avversario dei diritti. Ma soltanto per un medico molto preoccupato. “Sì, sono preoccupatissimo – dice -. Abbiamo tantissimi vaccinati, per fortuna, che non rischiano niente per il virus, ma che possono, sia pure in misura minore, essere contagiati e contagiare. E abbiamo ancora dei non vaccinati. Qualcuno ha dato il segnale di liberi tutti? Non mi pare. E’ giusto allentare e tornare alla vita, con prudenza. Noi abbiamo condannato i cortei No Green Pass per le sfilate senza mascherine? Coerenza impone di stare attenti in ogni circostanza. Anche in uno scenario diverso, meritevole di sacrosante rivendicazioni, come spiegavo, non possiamo permetterci di stare tutti attaccati e con una mascherina ogni dieci persone, come è accaduto”.

“Torno a spiegarlo – insiste il commissario – la mia storia parla per me sui diritti. Ma non possiamo avallare cedimenti. Oltretutto, me lo lasci dire, una simile leggerezza è offensiva per chi lavora, per chi vaccina, per chi è negli ospedali. E’ semplicemente inaccettabile. Le mascherine vanno usate sempre nei luoghi chiuso e nei luoghi aperti in caso di assembramento. I più responsabili facciano opera di persuasione. Siamo stanchi”.



