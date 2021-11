‘Mala movida’, sanzionati tre parcheggiatori abusivi

CATANIA – Nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, sulla scorta delle specifiche indicazioni prefettizie finalizzate alla prevenzione di spiacevoli episodi riconducibili al fenomeno della “mala movida”, i militari della Compagnia di Piazza Dante hanno svolto un articolato servizio di controllo in quelle aree del centro storico dove maggiore si riscontra l’aggregazione di gruppi di giovani.

In particolare l’attività, secondo una già collaudata metodologia, si è articolata nei giorni di venerdì e sabato nelle zone di Piazza Scammacca e via Pulvirenti, nella via Gemmellaro nonché nelle vie adiacenti ed ha riguardato, precipuamente, la verifica dell’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione anticovid, anche con riferimento al possesso della certificazione “green pass”.

Anche gli esercizi pubblici sono stati sottoposti a verifica ma, nella fattispecie, non sono state rilevate irregolarità amministrative.

Nel corso dell’attività, durante la quale sono stati effettuati controlli dinamici mediante personale automontato che ha proceduto all’ispezione di 8 veicoli ed all’identificazione di 14 persone, i militari, poi sanzionandoli ai sensi del C.d.S., hanno constatato la presenza di due uomini in piazza Carlo Alberto ed uno in via Santa Maria di Betlemme che stavano abusivamente esercitando l’attività di parcheggiatore.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI