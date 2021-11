Villabate, a fuoco discarica abusiva: notte di lavoro per i vigili del fuoco

VILLABATE (PA) – Per tutta la notte vigili del fuoco e polizia di Stato a Palermo sono stati impegnati per domare un incendio appiccato alla discarica abusiva che costeggia l’autostrada in direzione Villabate. Un’area che era stata transennata proprio per evitare che si potesse accedere per continuare ad accumulare spazzatura.

Ad intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco di Palermo per poter bloccare il rogo. Alle operazioni hanno preso parte i pompieri del distaccamento nord di san Lorenzo e di Brancaccio a cui supporto sono arrivati anche un’autobotte dalla centrale e una pala gommata. Ci sono volute ben 6 ore per riuscire per spegnere le fiamme e per mettere tutto in sicurezza. Tra i rifiuti è stata trovata la carcassa di un’auto, forse rubata.



