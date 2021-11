PATERNO’ – Nuova Giunta a Paternò. I nuovi assessori nominati dal sindaco Naso hanno giurato stamattina. Ignazio Mannino è stato riconfermato vicesindaco, così come Luigi Gulisano, Francesca Chirieleison, Roberto Faranda, Pietro Cirino. Unica new entry è Salvatore Comis, che alcuni dicono essere vicino al deputato Alfio Papale. Restano fuori Rossana Natoli, Salvatore Tomasello.

L’azzeramento

Il primo cittadino aveva azzerato la precedente Giunta il 16 novembre scorso. “Con determina n. 45. “Considerato che si è venuta a determinare una riconsiderazione complessiva degli assetti di Governo che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato (…)” – si legge. “Per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, e garantire al sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta, si ritiene opportuno l’azzeramento della Giunta Comunale attualmente in carica, mediante revoca di tutti i componenti, come emerso a conclusione della verifica politica svolta”.

La reazione in FdI

“Lascia perplessi l’atto politico di azzeramento della giunta comunale di Paternò consumato oggi dal sindaco Nino Naso, senza un preventivo confronto con i responsabili comunali di Fratelli d’italia” – affermano gli esponenti di FdI che sottolineano come Mannino sia lì a titolo personale. “Lascia ancora più perplessi aver appreso a mezzo stampa l’insediamento dela nuova giunta senza aver concordato eventuali nomi”. Fratelli d’Italia si riserva di valutare tale atto per la sua valenza politica, e rimanda ai propri responsabili politici ogni decisione sulla riconferma della fiducia o meno al Sindaco.

Le opposizioni chiedono le dimissioni

Al vetriolo le opposizioni. La mossa di Naso ha scatenato le reazioni di Alleanza per Paternò #DiventeràBellissima Movimento 5 Stelle. “L’azzeramento della giunta certifica tutto ciò che siamo costretti a vedere, subire e commentare stando ogni giorno per le strade della città: ovvero, il fallimento sociale, economico e politico dell’amministrazione comunale – scrivono. Lo denunciamo da anni, scontrandoci con la supponenza e la megalomania di chi ha portato la nostra comunità al disastro e ad un dissesto morale senza precedenti. Ci auguriamo che all’azzeramento corrisponda anche un ultimo passaggio: le dimissioni del primo cittadino, artefice di un caos senza precedenti. C’è il rischio che scatti adesso una sorta di campagna acquisti per mantenere in vita una compagine ormai giunta al capolinea. Ma chi dovesse farlo se ne assumerà tutte le responsabilità del caso”.



