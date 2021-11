Palermo, rapinatori in fuga: uno è stato individuato grazie al video

Sarebbe l'autore di due colpi in via Libertà. Chi è l'autore della terza rapina?

I video erano stati diffusi dai titolari dei negozi rapinati. Un grido di allarme, un gesto di condivisibile rabbia. I carabinieri della stazione Palermo Crispi avrebbero individuato il presunto autore dei colpi. Si tratta di Salvatore Ventimiglia 29 anni, palermitano.

In pieno giorno furono presi d’assalto i punti vendita Calvin Klein e Tommy Hilfiger di via Libertà il 12 e 16 luglio scorsi. Ventimiglia avrebbe minacciato le commesse con un cacciavite. Si sarebbe fatto consegnare i soldi in cassa, ma razziò anche alcuni capi di abbigliamento.

Se davvero è stato Ventimiglia l’autore delle rapine di luglio, resta da individuare chi prese di mira, ad ottobre di un anno fa, il negozio Ralph Lauren, sempre in via Libertà.



