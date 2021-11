Palermo 2022, Di Gangi si candida: ‘Tremano le gambe, ma…’

C’è anche Mariangela Di Gangi, presidente del Laboratorio Zen Insieme, nella corsa a sindaco per le comunali di Palermo 2022. Proprio poco fa, ha annunciato la decisione di candidarsi alle Primarie del centrosinistra, durante l’iniziativa “Facciamo Palermo” al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa. “Primarie – ha detto Di Gangi – non per il Sindaco o la Sindaca, ma per la Palermo Possibile. Io ci sono, ma soprattutto noi ci siamo”. “Da qui, oggi, – ha aggiunto – non parte niente di nuovo. Solo ciò che già esiste a Palermo, prendendosene cura ogni giorno, assume una forma, con la sua pluralità e coralità, e pretende, rivendica un ruolo diverso. Un ruolo che deve spettare a quella che abbiamo chiamato una generazione politicamente e culturalmente nuova, pronta a farsi carico della città e per cui la città è pronta”.

‘Noi ci siamo’

“Per essere certi di avere fatto tutto quello di cui Palermo ha bisogno – ha concluso -, i tavoli non bastano e non lo diciamo con disprezzo o perché non ne cogliamo il senso e il valore. Palermo ha bisogno di sognare. Lo diciamo perché alla politica ufficiale oggi chiediamo lo stesso coraggio che ci stiamo mettendo noi. Soprattutto diciamo che non possiamo avere paura della partecipazione della città che vogliamo amministrare”. Poi un messaggio su Facebook: “Avete riempito la sala ed il mio cuore di emozione. Abbiamo detto forte e chiaro che noi siamo della partita per le prossime amministrative. Vogliamo che siano i palermitani e le palermitane a decidere quali idee e quali persone debbano governare questa città! Se lo strumento saranno le primarie io ci sarò. Noi ci siamo!”.

‘Mi tremano le gambe’.

Infine, altre parole per LiveSicilia.it: “Ho provato a declinare allo Zen l’idea che ho di città. Nessuno, da solo, avrà la forza di risollevare Palermo. Dobbiamo raccogliere le energie insieme. Il mio stato d’animo per una candidatura a sindaca? Mi tremano le gambe per l’eventuale sfida, ma sono risoluta”.



