“Eh già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua”. Le parole di Vasco Rossi sono la sintesi più efficace del dato politico che la kermesse delle Ciminiere ci consegna. Il presidente Nello Musumeci è in campo e lo dice a chiare lettere. “Questo presidente la giacca non se la fa tirare da nessuno”, grida forte e chiaro dal palco. I destinatari del messaggio sono tanti e vanno ricercati tra i leader dei partiti che compongono la sua maggioranza di governo. Il leader di Diventerà Bellissima si gioca la carta della “ricandidatura naturale”, forte dell’assenza di altri nomi forti in campo.

Lui lo sa e sceglie la via del logos (sciorinare i risultati ottenuti) e del pathos (provando a parlare all’elettorato meno strutturato). Un copione che in parte ricorda quello andato in scena quattro anni fa. Ma gli anni passano e il quadro politico muta. E potrebbe mutare ulteriormente. Con un occhio a Roma e uno a Palermo, per essere chiari. E sapendo che sul tavolo c’è un gioco di incastri complicato che riguarda più di una partita elettorale. Basterà a tenere a bada gli alleati? Lo scopriremo solo vivendo. Ad oggi l’unico monito è quello dell’unità per scongiurare le divisioni che nel 2012 consegnarono al centrosinistra le chiavi di Palazzo d’Orleans.

Ma pensare che i partiti deleghino il loro ruolo agli assessori vicini al Presidente è poco realistico. Lo stesso pensare di potere ‘contare’ ai tavoli di coalizione a prescindere dalle performance sul campo delle urne. Musumeci il messaggio agli alleati lo ha inviato, adesso sta a loro rispondere. La partita delle regionali 2022 è appena all’inizio, Musumeci è in campo. Vedremo chi la spunterà come regista del gioco.



