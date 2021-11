Meteo, allerta gialla della protezione civile sulla Sicilia

ROMA – L’ingresso di un’onda depressionaria sul Mediterraneo occidentale avvia un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni occidentali italiane: interessata la Sicilia, con una allerta gialla che riguarda parte del territorio. Sulla base delle previsioni disponibili, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 21 novembre, una allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme con le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.



