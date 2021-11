Covid in Sicilia, escalation con altri 690 casi positivi

Risale il contagio da Covid in tutta Italia: sono 12. 448 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.047. Sono invece 85 le vittime in un giorno. Ieri erano state 83. I 12.448 positivi al Covid individuati rappresentano il numero più alto dallo scorso 1 maggio, quando furono 12.964. Mentre per trovare un numero di morti superiore agli 85 registrati nelle ultime 24 ore bisogna risalire al 10 giugno.

La situazione in Sicilia

Cresce il contagio anche in Sicilia. Secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid sono 690 (ieri erano 505) a fronte di 26.385 tamponi processati, portando il tasso di positività al 2,61%. Sono 6 i decessi (-10), con gli attualmente positivi che segnano un incremento di 195 unità attestandosi su un numero totale di 11.098.

I ricoveri e la mappa del contagio

Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 343 (+3). 41 (-1) i ricoverati in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 10.714 persone. LEGGI ANCHE: Bolzano come la Sicilia: rischio restrizioni, record no vax

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17.

