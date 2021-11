Niente processione per Sant’Agata, la decisione dei vescovi siciliani

“Confermare la sospensione delle processioni, permanendo peraltro lo stato di emergenza”. Anche per quest’anno la festa di Sant’Agata sarà rinviata a data da destinarsi. Lo hanno deciso i vescovi siciliani che si sono riuniti a Roma per discutere di un unico punto: autorizzare o no le processioni. La pandemia non è ancora finita, dunque. Le condizioni per coinvolgere la gran massa di fedeli e devoti non ci sono ancora, indipendente dal possibile utilizzo del super green pass.



Ma il primo effetto sarà nell’immediato. Infatti non si svolgeranno le tradizionali processioni organizzate per la celebrazione dell’Immacolata l’8 dicembre.



La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato stampa dell’incontro presieduto dall’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina. “I Vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti a Roma per la Sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, hanno svolto anche una seduta straordinaria della CESi. I lavori sono stati presieduti da S.E. Mons. Salvatore Gristina. È stato trattato un unico argomento concernente l’eventuale modifica dell’attuale normativa circa le processioni. Dopo ampia discussione, allargata anche ai Vescovi assenti, è stato deciso con voto unanime di confermare la sospensione delle processioni, permanendo peraltro lo stato di emergenza”.



