Ponte sullo Stretto, Musumeci: “L’opera per noi non è un capriccio”

Il presidente Regione siciliana Nello Musumeci, intervenendo al roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, in merito alla questione del Ponte sullo Stretto di Messina ha detto: “Dobbiamo convincerci che per noi non è un capriccio: nel momento in cui la Sicilia si candida ad essere la base logistica dell’Europa nel Mediterraneo non possiamo permetterci che le merci e le persone debbano aspettare tanto tempo, in un momento in cui la velocità con cui ci si muove diventa il parametro che fa la differenza nella competizione fra i territori.

“E’ il completamento del corridoio transeuropeo”

“Il collegamento stabile sullo Stretto di Messina – ha concluso – è il completamento del corridoio transeuropeo che parte da Berlino e finisce a Palermo”. LEGGI ANCHE: Ponte sullo Stretto, sì del Governo: in assegnazione lo studio di fattibilità

