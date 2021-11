Seap Aragona in campo contro il Sant’Elia con il nastrino arancione

Cresce l’attesa per la partitissima, la sfida salvezza di sabato 27 novembre, tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e il Sant’Elia, valevole per la decima giornata di andata del campionato di Serie A2, girone A. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al PalaMoncada di Porto Empedocle, dov’è atteso il pubblico delle grandi occasioni che proverà a spingere Caracuta e compagne al successo. La squadra di Micoli sta ultimando la preparazione, anche con doppie sedute di allenamento al giorno.

A presentare il match è la centrale Benedetta Cometti: “Contro il Sant’Elia servirà carattere. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto, propositivo e con tanta grinta. Non possiamo fallire la vittoria, soprattutto davanti al nostro pubblico. Sarà importantissimo l’approccio alla gara, fin dalla prima battuta dobbiamo giocare con voglia e concentrazione, e lottare su ogni pallone. Servirà la partita perfetta per riuscire a portare a casa i tre punti. Abbiamo studiato la formazione avversaria e siamo consapevoli della loro forza. Sarà una battaglia, che vogliamo vincere per dimostrare che siamo una vera squadra, unita e compatta verso l’obiettivo della salvezza”.

Sabato sera, in occasione della partita, le atlete e lo staff tecnico della Seap Dalli Cardillo Aragona indosseranno un nastrino arancione in adesione al progetto del Soroptmist di Agrigento denominato “Orange the world”, che prevede 16 giorni di attivismo nella lotta alla violenza contro le donne.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI