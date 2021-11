MedTrade Palermo, primo derby stagionale contro Com.Fer

PALERMO – Due derby palermitani in trasferta nel giro di due settimane. La MedTrade Volley Palermo di Coach Linda Troiano inizia domani, sabato 27 novembre, alle 18:30, sul campo della Com.Fer di Renato Ciappa (arbitri Andrea Ippolito e Gabriele Mallia), per la settima giornata del Girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile, il mini ciclo di partite lontano da Sferracavallo che dovranno dare un impulso importante per il proseguo della stagione. Considerata la posizione in classifica e lo zero nella casella dei punti, le aquilotte giallazzurre hanno l’unico obiettivo di centrare la prima vittoria del campionato e conquistare possibilmente il bottino pieno dei tre punti contro un altro fanalino di coda.

Serve un segnale forte e concreto, dopo aver tante volte dimostrato di essere in grado di giocarsela alla pari contro chiunque, tranne poi cedere per la mancanza di quella malizia pallavolistica che è necessaria per chiudere i set e spezzare l’equilibrio del match.

Tornano tutte a disposizione di Coach Linda Troiano, compreso il libero Martina Cilibrasi, assente nelle ultime due uscite. Ancora spazio tra le convocate per un’altra giovanissima, Chiara Lo Dico, che ha già esordito in B2 a Comiso.

La più bella iniezione di fiducia arriva dal presidente Domenico Arena, ospite in diretta su Radio In nella rubrica “A Rete Libera” nel corso della trasmissione “Open Day” di Eliana Chiavetta e Lea Pellegrino: “Uno scontro tra due squadre giovani, nelle ultime due settimane ci siamo allenate veramente bene. Abbiamo grande fiducia nel gruppo, sappiamo che è un campionato difficile. Le ragazze sono forti, il gioco c’è. Purtroppo, manca quel pizzico di cattiveria agonistica ed esperienza che serve nella parte finale dei set, quando andiamo in difficoltà. Dobbiamo scrollarci di dosso quella che in gergo chiamiamo ‘paura di vincere’ e sono convinto che centrando la prima vittoria andremo dritte come un treno”.

La gara tra Com.Fer Palermo e MedTrade Volley Palermo sarà trasmessa in diretta su Volley Palermo Channel e BlogSicilia.it su Facebook e YouTube con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso.

Prossimo impegno, sabato 4 dicembre, alle 17:00, sul campo del Caffè Trinca. A Sferracavallo si tornerà, invece, a giocare domenica 12 dicembre, alle 17:30, contro la Planet Strano Light Catania.



