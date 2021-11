Sicilia, ultima ora concorsi: lavoro, 24 bandi in scadenza

PALERMO – Sicilia, ultima ora concorsi, ci sono ben 24 bandi in scadenza. Ecco l’analisi dei bandi realizzata grazie alla collaborazione con Marco Mascellino. Si tratta di posti di lavoro importanti, che possono cambiare il corso di una vita. (segnalate bandi poco conosciuti a [email protected])

LiveSicilia mette a disposizione tutti i link per poter accedere e partecipare ai bandi. Spesso molti aspiranti lavoratori non riescono ad essere informati sulle ultime novità e i bandi vanno deserti o vengono assegnati a pochi "fortunati".

laureati magistrali in scienze biologiche (sei mesi, due posti) https://drive.google.com/file/d/1_Ku6IznskiYWDRMMQ7HZRIcUgaGsfJkL/view

laureati (triennali) in scienze biologiche (quattro mesi, due posti) https://drive.google.com/file/d/1KUMuyH-d02JFPnwYD0MOFJmdAi7szWjj/view

laureati magistrali in scienze biologiche (quattro mesi, un posto) https://drive.google.com/file/d/1-Lj8_Ly-T7HxM3tM3NVWII07kvR9b95s/view

laureati magistrali in scienze statistiche (cinque mesi, un posto) https://drive.google.com/file/d/1xR9KDs1iGWxNyP-GnnvM9Wdj2U5Zm_re/view