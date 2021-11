Concorsi, ultimi giorni: 2.133 posti a tempo indeterminato

PALERMO – Giorni cruciali per i concorsi a livello nazionale, ma anche per la Sicilia. C’è ancora tempo per partecipare al maxi concorso da 2.133 posti, riaperti i termini

Scadenza del termine fissata alle ore 12.00 del 6 dicembre 2021 – riaperti termini

Con riferimento al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, elevate a 2736 con successivo avviso di riapertura di modifica e riapertura dei termini, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza elencati nell’art. 10 del citato bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, devono indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) di detto articolo: l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

A tal fine, sul portale Step One, è stata attivata la funzione specifica che consente di acquisire tale dichiarazione. Si evidenzia che non è possibile alcun inserimento di titoli ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella domanda di ammissione e posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. Il sistema è attivo dalla data odierna e resterà aperto fino alle ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2021.



Di seguito le istruzioni per poter accedere e procedere con la dichiarazione:

Effettuare l’autenticazione sul portale StepOne Cliccare sul pulsante “Integrazioni/dichiarazioni“ disponibile nella barra in alto del portale. Tale pulsante è visibile solo se in fase di candidatura sono stati inseriti i titoli di precedenza e preferenza. Cliccare sul pulsante “Vedi le integrazioni/dichiarazioni” nel box dal titolo “Integrazioni/dichiarazioni Attive per cui è possibile procedere” Cliccare sul pulsante “Integra/dichiara” in corrispondenza del box relativo al “Concorsi unico Funzionari Amministrativi” e del riquadro “Dichiarazioni ai sensi del comma 6 art. 10 bando di concorso e art. 1 dell’avviso di modifica” Cliccare sul pulsante “Compila integrazione/dichiarazione” nel riquadro dal titolo “Integrazione INT/DIC” Nella schermata che si presenta, per ogni titolo inserito in fase di candidatura, sono presenti due pulsanti “Conferma” e “Rifiuta”. Cliccando su Conferma si aprirà una maschera in cui inserire le informazioni. Cliccando su Rifiuta il sistema registrerà la rinuncia al titolo dichiarato. Per i titoli per i quali è stata effettuata la conferma o la rinuncia è presente l’icona di un cestino, tramite cui cancellare quanto inserito e ripetere l’operazione per quello specifico titolo Al termine dell’inserimento premere sul pulsante “Salva in bozza e continua“ Nell’ultima schermata è presente il pulsante “Invia integrazione7dichiarazione”. Cliccando su questo tasto si invierà la dichiarazione e l’operazione sarà conclusa. Non premendo il tasto, il form compilato rimarrà in uno stato bozza e l’invio non sarà considerato valido. Segui la sezione CONCORSI di LiveSicilia consulta le altre occasioni di lavoro



