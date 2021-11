Covid, la variante Omicron fa più paura: i casi in Europa si moltiplicano

Non solo in Belgio. Contagi in Inghilterra, allerta in Olanda e Germania

Si moltiplicano i casi della variante Omicron del Covid-19 in Europa. Dopo il Belgio, in Inghilterra sono stati confermati i primi due casi. La Germania registra un possibile caso e in Olanda scatta la quarantena per passeggeri arrivati dal

Sudafrica risultati positivi.

L’Europa si blinda

L’Europa si blinda e il Sudafrica accusa chi chiude le frontiere di averlo “punito” per aver

individuato per primo la nuova variante. In Italia si rafforza il tracciamento e sequenziamento dei viaggiatori da Paesi o zone a rischio. Moderna annuncia test per uno specifico vaccino contro Omicron, oltre ai candidati booster del suo vaccino.



