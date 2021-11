Augusta, stop allo sbarco: scendono 2 donne incinte e 149 minori

AUGUSTA – “Le autorità hanno interrotto lo sbarco delle persone da SeaWatch4 e per centinaia continua l’attesa a bordo. Tra loro casi medici, famiglie, donne, uomini e bambini che hanno passato più di una settimana in mare.

Al freddo e sotto la pioggia. È una vergogna. I minori non accompagnati che sono sbarcati sono ancora in attesa di identificazione, prima di essere trasferiti. Per loro, le autorità non hanno previsto nemmeno un pasto caldo. Siamo indignati”. Lo scrive su Twitter l’organizzazione tedesca.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI