Super green pass, i dubbi degli italiani: ‘Se mi infetto che succede?’

Il governo ha introdotto il super green pass che prevede delle limitazioni per le persone non vaccinate e che continueranno a sottoporsi al tampone molecolare per andare a lavoro, ma che non potranno frequentare luoghi come il cinema, i ristoranti al chiuso, i teatri ecc…

Naturalmente il super green pass verrà revocato in caso di positività al covid, ma tornerà nuovamente valido al termine del periodo di quarantena. La nuova certificazione viene emessa in maniera automatica dopo la terza dose con l’invio, per email o sms, di un nuovo codice authcode. Anche i non residenti che hanno ricevuto il vaccino in Italia hanno diritto a ricevere il Pass scaricandolo dal sito istituzionale.

Pe chi si è vaccinato all’estero sono validi i vaccini approvati dall’Ema (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) oltre a Covishield (Serum Institute of India); R-CoVI (R-Pharm) e Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotti su licenza di AstraZeneca. Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Chi invece è vaccinato con un vaccino non riconosciuto dall’Agenzia europea per i medicinali può ricevere dose di richiamo con vaccino a m-Rna a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente.



