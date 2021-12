PALERMO – Boom di casi Covid nelle ultime 24 ore nelle province di Messina e Catania, che da sole mettono insieme 391 dei 729 nuovi positivi registrati in tutta la Sicilia: 196 nella provincia messinese e 195 in quella etnea. I dati arrivano dal monitoraggio quotidiano reso noto dal ministero della Salute e dall’istituto superiore di sanità.

I nuovi positivi sono emersi da una platea di 27.940 tamponi processati e l’incidenza risale al 2,6% (ieri era all’1,7%). L’isola è, anche oggi, al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2.656 casi, al secondo la Lombardia con 2.503, al terzo il Lazio con 1.638 casi. Gli attuali positivi sono 12.637 con un aumento di 92 casi. I guariti sono 628 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.214.

Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 43, anche in questo caso lo stesso numero di ieri. Così il contagio nelle altre sette province: Palermo 49 casi, Siracusa 104, Ragusa 29, Trapani 64, Caltanissetta 37, Agrigento 31, Enna, 24.

