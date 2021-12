Super concorso: 1.000 esperti PNRR, stipendi da 108 mila euro BANDO

PALERMO – Pnrr, super concorso nazionale, con posti in tutte le regioni, per mille assunzioni e stipendi fino a 108mila euro. LiveSicilia pubblica tutti i bandi con i link (in fondo alla pagina). MAncano pochi giorni alla scadenza: 6 dicembre, affrettatevi. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI DI LIVESICILIA

“L’inserimento degli avvisi sul portale – sottolinea il ministro Brunetta – segue a strettissimo giro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi. La task force dei 1.000, prevista dal Pnrr e disciplinata nel decreto legge n. 80/2021, avrà il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Le Regioni hanno già inviato i fabbisogni al Dipartimento della Funzione pubblica, che provvederà ora a fornire loro un coerente elenco di professionisti ed esperti, selezionati attraverso inPA in base al curriculum e alla zona di attività, per facilitare le procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi. Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri: sono tra coloro che formeranno le squadre di ‘pronto intervento Pnrr’ per eliminare i colli di bottiglia sui territori, supportare le amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse, dagli appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti” – SICILIA CONCORSI E BANDI DI NATALE

IL DPCM IN SINTESI

I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, per tre anni supporteranno Regioni e Province autonome, che provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più critiche, dove si concentrano i “colli di bottiglia” locali. Ambiente, rifiuti, energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali: questi i principali settori delle procedure interessate dal sostegno, coerentemente con i principali ambiti di intervento del Pnrr.

Per l’assegnazione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha definito, sentiti gli enti locali, un “Piano territoriale” con le procedure oggetto di supporto, le criticità e i colli di bottiglia da affrontare, ma anche con la distribuzione dei professionisti ed esperti tra i livelli di governo, le modalità di attuazione dell’intervento, i tempi e i risultati attesi, in coerenza con la struttura degli interventi Pnrr (milestone e target). Il successo del progetto sarà valutato, in particolare, in funzione della riduzione dell’arretrato e del miglioramento dei tempi medi delle procedure a livello regionale.

La governance del progetto è affidata a 21 cabine di regia regionali, costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali, incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti. A Palazzo Vidoni, inoltre, è istituito un Tavolo di coordinamento, che si è già riunito sei volte, composto da rappresentanti del Dipartimento Funzione pubblica, Regioni, Anci e Upi con funzioni di indirizzo e verifica, incaricato, tra l’altro, della raccolta delle indicazioni dei pool territoriali sui colli di bottiglia che richiedono interventi normativi o organizzativi di carattere generale da segnalare alla cabina di regia del Pnrr.

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 6 ingegneri dei trasporti a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Cagliari, Milano, Trieste, Venezia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 105 ingegneri civili a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni ricercano 41 Ingegneri gestionali a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Aosta, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trento, Trieste, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 29 ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bari, Catanzaro, Milano, Napoli, Potenza, Torino, Trento, Trieste, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 4 esperti statistici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Milano, Roma, Venezia, Lazio, Lombardia, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 4 periti chimici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Milano, Lombardia

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione:

Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 24 ingegneri informatici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Ancona, Aosta, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Trento, Trieste, Venezia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 37 ingegneri energetici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Venezia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione:

Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 12 ingegneri idraulici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Cagliari, Milano, Roma, Trieste, Venezia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 24 ingegneri chimici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bari, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 94 ingegneri ambientali a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 12 ingegneri a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Firenze, Venezia, Toscana, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 33 geometri a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Campobasso, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Trento, Trieste, Venezia, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Umbria, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 71 Geologi a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 9 esperti tecnici in appalti a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Palermo, Potenza, Torino, Venezia, Basilicata, Piemonte, Sicilia, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 66 esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi completti a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 5 esperti informatici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Aosta, Bari, Milano, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 12 esperti in Rinnovabili a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bologna, Pescara, Abruzzo, Emilia Romagna

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 27 esperti in edilizia a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bologna, Perugia, Pescara, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 15 Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bolzano, Cagliari, Genova, Napoli, Roma, Campania, Lazio, Liguria, Sardegna

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 22 esperti in ambiente a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bologna, Cagliari, Palermo, Pescara, Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 80 esperti giuridici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 12 esperti gestionali a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bologna, Pescara, Abruzzo, Emilia Romagna

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 29 esperti digitali a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bologna, Bolzano, Cagliari, Perugia, Pescara, Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 83 Esperti Amministrativi a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 13 Chimici o Fisici a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bari, Cagliari, Genova, Palermo, Potenza, Roma, Torino, Basilicata, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 22 Biologi a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Bari, Cagliari, Campobasso, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 6 Avvocati esperti in diritto ambientale a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Firenze, Palermo, Sicilia, Toscana

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 79 Architetti a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Area geografica: Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00

Descrizione: Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 23 Agronomia cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Area geografica: Bari, Cagliari, Campobasso, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto

Valutazione: Per colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 30 Nov 2021 13:00

Data chiusura candidature: 6 Dic 2021 14:00



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI