Super green pass, in arrivo la nuova app per controllarli

La nuova app per controllare il Super green pass, che entrerà in vigore il 6 dicembre, è disponibile sugli store di Apple, Google e Huawei. Un lasciapassare garantito a tutti i cittadini vaccinati, mentre quello tradizionale resterà per chi si è semplicemente sottoposto ad un tampone.

La Sogei, la spa d’informatica controllata dal ministero dell’Economia, ha messo a punto gli aggiornamenti ma attende l’ok definitivo da parte del ministero della Salute e in previsione della necessità del nuovo super green pass che eviterà alcune restrizione non necessarie per i vaccinati e per i guariti dal Covid-19. Per i cittadini non cambia nulla, loro dovranno sempre presentare il codice Qr che verrà controllato con l’app,.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici anche i biglietti conterranno le informazioni relative al green pass. Questa novità, molto probabilmente, non entrerà in vigore il 6 dicembre ma più avanti.



