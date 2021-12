Palermo, Filippi: “Sono abituato a giocare per vincere”

PALERMO – Il Palermo si prepara ad affrontare il Monopoli nella sfida in programma domani sera alle ore 20.30 e valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Renzo Barbera” si affronteranno terza contro seconda, in un vero e proprio scontro diretto nell’inseguimento alla capolista Bari. Giacomo Filippi, allenatore dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: “Abbiamo subito archiviato la partita di Picerno consapevoli dei nostri errori e di aver affrontato la partita con lo spirito giusto, ma non è bastato perché siamo stati frenetici in alcune dinamiche. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che ormai ha detto di far parte del gruppo di testa, lo ha detto con i numeri. Il Monopoli è una squadra forte che sa giocare a pallone, servirà il miglior Palermo per fare punti domani”.

Dopo alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Monopoli Alberto Colombo, Filippi ha spiegato: “Il Palermo ha più pressione del Monopoli? Io sono abituato a giocare per vincere e per arrivare più in alto possibile. Quindi non mi pongo limiti, così come la mia squadra non si deve porre limiti. Non sono abituato a parlare degli altri e soprattutto in casa degli altri, a me piace parlare tanto della mia squadra. Quando parlo degli altri non vado ad elencare le cose che potrebbero influire positivamente o negativamente. Noi sappiamo che dobbiamo vincere e dobbiamo fare la nostra partita essendo incisivi sin da subito, a prescindere che lo dica il mio collega o meno”.

GLI INDISPONIBILI

Sulla situazione dell’infermeria della squadra del capoluogo siciliano, l’allenatore originario di Partinico ha ammesso che: “Lancini è recuperato, negli ultimi tre giorni è stato in gruppo con la squadra e sta bene, Accardi può essere una soluzione ma decideremo domani chi far giocare. C’è anche Peretti, abbiamo tutte le soluzioni per poter schierare una formazione super competitiva”.

LOTTA ALLA PROMOZIONE

Sulla situzione in classifica del girone C di Serie C (Bari 36, Monopoli 30, Palermo 29), Giacomo Filippi ha detto la sua: “E’ una partita importante tra la seconda e la terza della graduatoria, poi si incontrano anche la prima contro la quinta. Iniziano ad esserci dei confronti incrociati che possono delineare più del dovuto la classifica. Non sarà determinante, ma potrebbe dare un segnale forte alla classifica. Ormai ogni partita deve essere quella che ti permette di fare un passo in avanti e ti dà uno step per migliorarti e avere più consapevolezza. Bisognerà giocare con un’intensità molto alta, come siamo soliti fare, e non dobbiamo cadere nella trappola della frenesia. Rischiamo di mostrare il fianco ad una squadra che fa della sua arma migliore quella delle ripartenze, oltre a saper impostare e offendere. Dobbiamo essere bravi a lavorare coem abbiamo preparato la partita in settimana e a trovare la via del gol con molta pazienza, astuzia e voglia”.



