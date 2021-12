Palermo, gli abitanti di Borgo Vecchio protestano a Palazzo delle Aquile

PALERMO – Nel pomeriggio di oggi, sotto la sede del Comune di Palermo, si è svolta una manifestazione indetta dagli abitanti del quartiere Borgo Vecchio; un centinaio di cittadine e cittadini si sono dati prima appuntamento proprio al Borgo da dove si sono, successivamente, mossi in direzione del centro storico per andare a protestare contro un’amministrazione colpevole di avere abbandonato un intero quartiere al degrado ed a quotidiani rischi per l’incolumità.

La manifestazione odierna è stata fortemente voluta dagli abitanti, ormai esasperati e stanchi di non ricevere risposte concrete. Dopo una serie di assemblee promosse – oltre che dai cittadini stessi – dalla Parrocchia di S. Lucia e dal Centro sociale Anomalia, si è deciso di scendere in piazza e dar vita ad una mobilitazione permanente.

Da più di cinque anni, a seguito dei lavori per la realizzazione dell’anello ferroviario e a causa dell’inadeguatezza del sistema fognario, la zona è oggetto di quotidiani allagamenti misti di acque di falda (pulita), liquami e melma dalla fognatura. Anni di richieste, reclami e pericoli in costante aumento. Gli edifici sono ormai a rischio di “stabilità”, le strade impraticabili, lezzi e immondizia dovunque.

Senza avere ricevuto alcuna risposta dagli organi competenti, così, circa due mesi fa sono iniziate le prime plateali proteste con blocchi stradali e sit-in. Le manifestazioni ed il rinnovato interesse giornalistico per la vicenda avevano spinto l’amministrazione cittadina ad incontrare i promotori della protesta; in quell’occasione politici e tecnici si erano premurati di promettere celerità nella ricerca immediata della soluzione: parole vuote che, nelle settimane successive, non hanno portato ad alcun intervento concreto o prospettiva incoraggiante.

Da qui la scelta degli abitanti del quartiere di scendere in piazza e far sentire la propria voce contro una politica interessata ai quartieri popolari (o a tutto ciò che non sia centro-storico) soltanto quando ci sono le campagne elettorali e si cercano i voti! Nel corso del presidio una delegazione di manifestanti ha incontrato Diego Bellia, capo della segreteria del sindaco che ha anticipato quali interventi sta predisponendo l’assessore comunale ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo. I manifestanti hanno, di fatto, ottenuto un incontro ufficiale con la stessa Prestigiacomo per martedì mattina.

Quello di oggi pomeriggio, dunque, è soltanto un primo momento: fin quando la politica non tornerà ad occuparsi dei territori e della loro salute, la protesta che parte da Borgo Vecchio invaderà tutta la città.