PALERMO – Il 10 dicembre segna un salto in avanti del Covid in Sicilia. I dati diffusi dal ministero indicano 1.143 nuovi positivi in 24 ore su una platea di 32.502 tamponi processati. Il tasso di positività è al 3,5%. La Sicilia è settima in Italia per incremento: al primo posto c’è il Veneto con 3.993, al secondo la Lombardia con 3.474 al terzo il Lazio con 1.871 casi, al quarto il Piemonte con 1.791 casi, al quinto la Campania con 1.665 casi, al sesto posto l’Emilia Romagna con 1.661 casi. La differenza con i nuovi positivi registrati giovedì è notevole: quel giorno, infatti, il dato segnava 789.

I dati delle province

Le province dell’Isola con l’incremento di casi più considerevole sono Catania (276), Messina (250) e Palermo (148). Seguono Trapani (146) Siracusa (95), Caltanissetta (79), Agrigento (73), Ragusa (40) ed Enna (36). Gli attuali positivi sono 15.107 con un aumento di 564 casi. I guariti sono 573 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.268. Sul fronte ospedaliero sono 392 ricoverati, con 5 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 46, due casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 148 casi, Catania 276, Messina 250. In provincia di Catania, intanto, il commissario Covid Liberti invita le famiglie a vaccinare i più piccoli: “Il vaccino è sicuro”, afferma.

La variante Omicron e due nuove zone arancioni

La variante che preoccupa di più è dunque la famigerata Omicron, anche se le altre non vanno sottovalutate, specialmente per chi non si è vaccinato. Ci sono i primi dati e i primi studi. Ancora troppo poco per dare un quadro definito. In Sicilia, intanto, arrivano due nuove zone arancioni: una in provincia di Messina (Itala) e l’altra nel Catanese (San Michele di Ganzaria). Il provvedimento è stato messo nero su bianco dal governatore Nello Musumeci per via dell’aumento di contagi e della bassa percentuale di vaccinati nei due centri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI