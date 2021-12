Palermo, Omicron e altre varianti: tutte le novità

Nell’ultima tornata di tamponi controllati, tra Palermo e Trapani, sono state scoperte quindici varianti Delta Plus. Le ha sequenziate il CRQ (Centro Regionale di Qualità) coordinato dalla professoressa Francesca Di Gaudio. “Siamo nell’ambito di mutazioni – dice la professoressa – da tenere particolarmente sotto controllo. Al momento non abbiamo notizie della variante Omicron. Il lavoro di sequenziamento va avanti a pieno ritmo, grazie alla rete di laboratori di cui la Sicilia dispone, che funziona benissimo e ci permette di essere presenti e capillari”.

Omicron, cosa sappiamo

La variante che preoccupa di più è dunque la famigerata Omicron, anche se le altre non vanno sottovalutate, specialmente per chi non si è vaccinato. Ci sono i primi dati e i primi studi. Ancora troppo poco per dare un quadro definito. Si vive come sospesi dentro una situazione d’incertezza spinta anche da tanti pareri che in qualche caso appaiono contraddittori. Secondo il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’, intervistato da Huffington Post: “Per sapere quanto sia pericolosa Omicron per i completamente vaccinati, dobbiamo aspettare i dati delle ospedalizzazioni, cioè sapere quanti pazienti a cui è stata diagnosticata la presenza della variante Omicron, finiscono per aver bisogno di essere ricoverati in ospedale. E questo lo sapremo non prima delle prossime settimane”.

La prudenza dell’esperto siciliano

Il professore Antonello Giarratano, esperto siciliano e membro del Cts regionale, sul punto è cauto: “Sulla variante Omicron posso dire che occorrerebbero un po’ di silenzio e di attenzione in più, nessuno può essere certo delle conclusioni che ho sentito trarre in più di un’occasione”. Ecco: ci vuole prudenza.

