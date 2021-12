Agrigento, Diventerà Bellissima riunisce le donne del movimento

AGRIGENTO – Diventerà Bellissima chiama a raccolta le donne del movimento ad Agrigento. “Il 17 dicembre #diventeràbellissima promuove un evento regionale ad Agrigento, per la prima volta riunisce le donne impegnate nel movimento in Sicilia.” A parlare l’onorevole Giusi Savarino, portavoce di Diventerà Bellissima.

“Mentre altri si perdono in chiacchiere sulle donne in politica, noi le eleggiamo! Venerdì prossimo coinvolgeremo le nostre donne in un incontro con il Presidente Musumeci, idee, proposte ed iniziative messe in campo dalle donne per la Sicilia”, spiega Savarino.





Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI