Ravanusa, il ricordo per il professore: ‘Conoscerla è stato un privilegio’

C’è anche il professore Pietro Carmina, 68 anni, tra le vittime di quella che ormai è stata tristemente ribattezzata come la tragedia di Ravanusa. La salma è stata recuperata ieri sera dai vigili del fuoco tra le macerie di una delle palazzine crollate al suolo dopo la violenta esplosione. Carmina, docente di storia e filosofia al Liceo Foscolo di Canicattì, nell’Agrigentino, condivideva l’abitazione con l’amore della sua vita, la moglie Carmela Scibetta, una delle sei persone disperse che i soccorritori cercano disperatamente da oltre venti ore. Carmina era un punto di riferimento per i tanti alunni allevati e cresciuti con dedizione nella vicina Canicattì. SEGUI LA DIRETTA

“Siate protagonisti della vostra vita”

Un’intera generazione forgiata dai preziosi insegnamenti del professore che ripeteva loro sempre una frase: “Siate protagonisti della vostra vita”. Non appena appresa la notizia della morte di Pietro sono stati proprio gli stessi allievi a rendere omaggio alla loro guida, tributandogli un doveroso quanto commovente ultimo saluto: “Il mio più grande abbraccio va a Lei e alla sua famiglia caro stimatissimo Prof., a lei che con la sua grande dedizione, la sua passione ed il suo carisma ha fatto appassionare alla filosofia e alla storia generazioni di allievi. Lei è stato un mentore per tutti noi, molto più di un insegnante, è stato per tutti noi un maestro di vita oltre che di cultura.” si legge sul profilo di Carmina.

Il ricordo dei suoi studenti

Un altro studente scrive: “Grazie infinitamente per tutto quello che ci ha trasmesso, per averci fatto diventare come diceva lei protagonisti della nostra vita e di sicuro il suo ricordo sarà per sempre tra i ricordi più belli della mia fanciullezza! Buon viaggio Prof!” E ancora: “Lei non era un professore era il Professore appassionato e carismatico, critico ed empatico che non tutti hanno il privilegio di incontrare.” “Una persona e professionista fuori dal comune. Uno di quei prof. che ti cambiano la vita e te la cambiano in meglio. Non aggiungo altro, mi mancherà leggere i suoi pensieri prof, era sempre una quantità di presa di coscienza che pochissimi sapevano dare.”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI