Ravanusa: trovati padre e figlio, le vittime sono nove

RAVANUSA – Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, sono stati trovati l’uno dopo l’altro. Sono le ultime vittime accertate della tragedia di Ravanusa, l’esplosione provocata da una fuga di gas. Prima è stato ritrovato Calogero Carmina, nel garage del palazzo di 4 piani crollato di schianto. Subito dopo è stato trovato suo figlio Giuseppe.

La tragica fatalità

Secondo quanto ha riferito il sindaco, Carmelo D’Angelo, il primo a dare notizia sui social della tragedia, Giuseppe si era recato dal suo papà “per un rapido cambio di auto, pochi minuti. Lavora a Riesi e doveva lasciare il Doblo per prendere la Volkswagen in garage. Non si sa se fosse salito a casa dal padre per un veloce saluto e prendere le chiavi o se Calogero fosse sceso giù… doveva essere una visita veloce…”. Una fatalità.

La carezza del Papa

A seguito del drammatico crollo di alcuni edifici nella città di Ravanusa, causato da una devastante esplosione”, il Papa, con un telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin, segretario, invia “ai congiunti dei defunti l’espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell’intera popolazione”. Francesco, “che porta nel cuore la sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti”, manifesta “la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime”, e “apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso”. Nel messaggio, trasmesso all’arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano, il Pontefice esprime apprezzamento anche “per la colletta straordinaria promossa da codesta Arcidiocesi in favore della comunità ravanusana”. “Sua Santità – conclude il telegramma – invoca da Dio, per intercessione della Vergine Maria, consolatrice degli afflitti, il conforto per quanti soffrono le conseguenze del grave disastro e invia la benedizione apostolica”.



