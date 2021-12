Ravanusa, autopsie in corso: i funerali saranno celebrati venerdì

Proseguono le indagini per far luce sulla tragedia

Andranno avanti anche oggi le autopsie sulle salme delle vittime – complessivamente nove – della strage di Ravanusa. Sui cadaveri verranno effettuate anche delle Tac. Il medico legale incaricato poi dovrà relazionare alla Procura di Agrigento che ha aperto, fin da subito, un’inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. I magistrati si sono affidato a un pool di periti che sta già studiando le mappe della rete a gas metano di Ravanusa e che ha già fatto accesso nell’area della strage. I periti hanno un ampio mandato e quindi torneranno più volte in via Trilussa, così come nelle vie Della Pace, Galileo Galilei e Nuoro. I carabinieri di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata, si stanno occupando di sviluppare – sotto il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio – le indagini. L’area della tragedia – circa 10 mila quadrati – è stata posta sotto sequestro ieri sera, dopo che sono state estratte le salme degli ultimi due dispersi: Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio di 59 e 33 anni.

I funerali

I funerali delle nove persone morte nel crollo delle loro case a Ravanusa, dovrebbero tenersi venerdì pomeriggio, ma la data non è certa. Il sindaco della cittadina, Carmelo D’Angelo, assieme ai tecnici comunali, sta effettuando sopralluoghi per scegliere un posto che possa ospitare la prevedibile folla. “Stiamo cercando il posto migliore per consentire la massima partecipazione – dice il primo cittadino Carmelo D’Angelo -. Non è chiaro se saranno funerali di Stato o meno”. D’Angelo, fin da sabato sera, poco dopo l’esplosione e il crollo di quattro palazzine, non s’è mai allontanato da via Trilussa. E dall’alba, dopo che ieri sera sono state recuperate le salme degli ultimi due dispersi, è al lavoro per organizzare l’addio alle 9 vittime. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino anche a Campobello di Licata dove vivevano Selene Pagliarello e il marito Giuseppe Carmina.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI