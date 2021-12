Il 2021 dell’Ortigia finisce in anticipo, rinviata la gara con Salerno

La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato ufficialmente il rinvio della partita tra RN Salerno e Ortigia, prevista sabato pomeriggio e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A1. Il match è stato rinviato in maniera precauzionale a data da destinarsi in seguito ad alcune positività da Covid-19 riscontrate nella Rari Nantes Salerno. Rinviata, per lo stesso motivo, anche la gara tra Quinto e Metanopoli (positività riscontrate nella squadra ligure). Il 2021 dell’Ortigia, dunque, finisce qui. Si riparte l’8 gennaio 2022 con la sfida interna contro la Pro Recco.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI