Daniele Mondello: ‘Ecco le chat con mia moglie, lei amava la vita’

Daniele Mondello non si arrende e stavolta pubblica sui social una delle ultime conversazioni su Whatsapp con la moglie, Viviana Parisi. Nonostante la richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla procura sia stata accolta dal gip, l’uomo ribadisce che continuerà a cercare la verità: “Mia moglie amava la vita”, scrive accanto alla foto della chat postata su Facebook. “Gioelino vuole una sorellina – si legge nel messaggio inviato dalla donna al marito – gli ho detto che anche io lo desidero da tempo ma deve decidere il papino”.

La conversazione tre mesi prima della morte

Lo screenshot, come lo stesso Daniele Mondello precisa, si riferisce a una conversazione del 18 maggio 2020, ovvero tre mesi prima della morte della dj 41enne, trovata senza vita nelle campaagne di Caronia insieme al loro bimbo Gioele, che aveva 4 anni. In base alla ricostruzione dei pm, la donna avrebbe prima ucciso il bambino, poi si sarebbe lanciata da un traliccio. Una tesi a cui il marito non ha mai creduto, ribadendo che secondo lui la donna non si sarebbe mai uccisa. E lo fa anche in questo caso: “Dopo il dissequestro del telefonino di Viviana – precisa sui social – ho potuto ripristinare WhatsApp e leggere i messaggi della nostra chat… questo è lo screenshot del 18 Maggio 2020. Vi sembra in linea con un individuo che voglia suicidarsi? Mia moglie amava la vita e pianificava una gravidanza. Altro che suicidio!”.

Il post per Gioele

Pochi giorni fa Daniele Mondello ha anche pubblicato un video in cui si vede il figlio giocare: “I ricordi possono trascinarti giù nell’abisso del dolore – ha scritto -. Per me il vostro amore, l’amore che ho ricevuto da mia moglie e mio figlio, l’amore che conservo nel cuore è legna da ardere con cui affronto il più rigido degli inverni. Grazie Gioele dei momenti vissuti insieme. Grazie Viviana per la nostra bellissima favola”.

