Processo Open Arms, Salvini: “Mi sento su Scherzi a Parte”

PALERMO – “Parliamo di una nave spagnola che ha raccolto i migranti in acque libiche, ha gironzolato per quindici giorni nel Mediterraneo, che ha rifiutato di andare in Tunisia, di andare a Malta e in Spagna e ha deciso di venire in Italia infrangendo le leggi e a processo ci va il ministro che ha difeso il suo Paese. Siamo veramente su scherzi a parte”. Sono le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini ai cronisti all’uscita dall’aula bunker del Pagliarelli, a Palermo, a conclusione dell’udienza del processo Open Arms dove è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

“I numeri dicono che ho dimezzato il numero dei morti e ridotto gli sbarchi – ha continuato il leader del carroccio -. Quindi, avrei dovuto essere ringraziato e invece sono processato. Abbiamo salvato vite, arrestato scafisti, spacciatori e delinquenti. Ricordo che a Lampedusa sono sbarcati terroristi che hanno fatto attentati in giro per l’Europa. Quindi penso di avere fatto dignitosamente il mio lavoro di ministro”.



