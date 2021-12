Ravanusa, il giorno più triste: bandiere a mezz’asta nei comuni siciliani

La solidarietà di tutta l'Isola per la tragedia che ha colpito il piccolo centro dell'agrigentino. Nel pomeriggio i funerali

Anche l’Amministrazione comunale di Siracusa ha aderito all’appello dell’Associazione nazionale comuni italiani della Sicilia e partecipa al lutto della comunità di Ravanusa, dove nel pomeriggio saranno celebrati i funerali di Stato per le vittime dell’esplosione di sabato scorso. Come richiesto, le bandiere dei palazzi comunali oggi saranno esposte a mezz’asta. LEGGI ANCHE: Ravanusa si prepara all’addio, funerali in diretta su Rai 1

Il sindaco di Siracusa: ‘Tutti dobbiamo far sentire la nostra vicinanza’

“Una tragedia enorme e assurda, quella che ha colpito Ravanusa, per la quale ciascuno di noi deve fare sentire la vicinanza alle famiglie delle 9 vittime. Le bandiere a mezz’asta sono il simbolo di questo sentimento diffuso in tutti i siracusani”, dichiara il sindaco, Francesco Italia.

