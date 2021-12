Catania, incidente in tangenziale: un morto e cinque feriti

CATANIA – Incidente mortale in tangenziale. Sulla strada che circonda Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Messina, a causa di un incidente avvenuto tra Passo Martino e lo svincolo di Zona Industriale Nord. Un grave scontro che ha comportato la chiusura di una corsia.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un furgone. I mezzi coinvolti sono un autoarticolato e un minibus Ducato che sembra fosse rimasto in avaria sulla corsia di emergenza quando è stato tamponato dal mezzo pesante.

A bordo del minibus c’erano sei persone, due uscite autonomamente e altre quattro estratte dalla squadra dei Vigili del Fuoco. Uno di loro, un 62enne, è morto. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Sul posto anche la polizia stradale oltre alla squadra del Distaccamento Sud dei Vigili del fuoco. La squadra sta ancora operando sul posto.



