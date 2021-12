Omicron, così è cambiato il virus: dai sintomi alla guarigione

ROMA – La variante Omicron corre veloce in tutto il mondo. Secondo i primi risultati di laboratorio, sembra che il nuovo virus riesca a infettare anche chi è già vaccinato. Anche se comunque pare proteggere dalla forma grave della malattia.

Uno studio recente ha mostrato un impatto diverso su bronchi e polmoni rispetto alle precedenti varianti. Ecco perché la variante Omicron è diventata molto più infettiva ma, probabilmente, meno grave in termini di malattia. I ricercatori inglesi hanno scoperto che Omicron infetta e si moltiplica 70 volte più velocemente della variante Delta e del SARS-CoV-2 originale. Anche i sintomi sono diversi e per lo più la nuova variante potrebbe essere scambiato per un raffreddore: mal di gola, naso che cola e mal di testa.

“Per la maggior parte, il Covid è una malattia lieve. Alcuni non hanno alcun sintomo. Ma può ancora causare malattie molto gravi in ​​alcune persone, comprese quelle che non sono state vaccinate” spiegano i ricercatori inglesi.

Secondo l’ultimo report aggiornato dal ministero della Salute britannico, esistono alcune prove di laboratorio di differenze biologiche tra Omicron e Delta. La perdita del gusto o dell’olfatto sembra essere segnalata meno frequentemente rispetto a prima. Un altro effetto di Omicron è quello legato alla sintomatologia del virus. Questa nuova variante, infatti, si manifesta più velocemente rispetto alla precedenti e il periodo di incubazione diminuisce. Così come si accorciano i tempi di guarigione: si stima che la maggior parte delle persone che contraggono la variante Omicron guarisca in 4-7 giorni.

Infine, nei giorni scorsi, il virus non ha risparmiato neanche i medici: il professor Bassetti, che aveva accusato sintomi influenzali, è poi risultato positivo al Covid.



